Глава МВД отчитался перед Токаевым

«Представил информацию об обеспечении безопасности граждан в местах массового скопления людей. Проверено свыше двух тысяч объектов, уязвимых в террористическом отношении, в том числе школы, вузы, ТРЦ, концертные залы и культовые сооружения. Отчитался о работе по миграционному контролю. За истекший период в страну въехало 4,2 млн иностранцев и выехало порядка 4 млн, из них 90% являются гражданами СНГ», — говорится в сообщении Акорды.