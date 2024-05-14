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Путин назначил новый состав администрации президента

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указы о назначениях в руководстве администрации президента, сообщили в Кремле.

Источник: © РИА Новости

Пост руководителя АП сохранил Антон Вайно, его первые заместители — Алексей Громов и Сергей Кириенко.

Заместители главы администрации президента:

  • Дмитрий Козак;
  • Магомедсалам Магомедов;
  • Максим Орешкин;
  • Владимир Островенко;
  • Дмитрий Песков — заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента.

Также глава государства назначил своим помощником Алексея Дюмина, освободив его от должности губернатора Тульской области. Экс-секретарь Совбеза Николай Патрушев также получил пост помощника президента.