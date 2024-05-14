Путин назначил новый состав администрации президента

Пост руководителя АП сохранил Антон Вайно, его первые заместители — Алексей Громов и Сергей Кириенко.
Заместители главы администрации президента:
- Дмитрий Козак;
- Магомедсалам Магомедов;
- Максим Орешкин;
- Владимир Островенко;
- Дмитрий Песков — заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента.
Также глава государства назначил своим помощником Алексея Дюмина, освободив его от должности губернатора Тульской области. Экс-секретарь Совбеза Николай Патрушев также получил пост помощника президента.