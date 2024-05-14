Путин во время госвизита в Китай посетит Пекин и Харбин

Это будет первая зарубежная поездка главы РФ после вступления в должность президента. Данный визит подготовлен по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
«Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе государственного визита российского лидера в Китай проведут переговоры, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов», — говорится в сообщении кремлевской пресс службы.
Во время встречи они обсудят вопросы стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства. По результатам переговоров, как ожидается, будет подписано совместное заявление.
Отмечается, что будут определены ключевые направления дальнейшего развития практического сотрудничества Москвы и Пекина. Путин и Си Цзиньпин также обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам. Они примут участие в церемонии по случаю 75-летия установления дипломатических отношений.
Кроме того, программой визита Путина предусмотрена его встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, в ходе которой будут обсуждены темы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.
Посещение Харбина
Кроме посещения столицы Китая, глава российского государства также приедет в город Харбин, административный центр провинции Хэйлунцзян.
Там президент России примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Запланирована встреча со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.