Путин во время госвизита в Китай посетит Пекин и Харбин

Отмечается, что будут определены ключевые направления дальнейшего развития практического сотрудничества Москвы и Пекина. Путин и Си Цзиньпин также обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам. Они примут участие в церемонии по случаю 75-летия установления дипломатических отношений.