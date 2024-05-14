Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин во время госвизита в Китай посетит Пекин и Харбин

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Государственный визит президента России Владимира Путина в Китай 16—17 мая кроме Пекина охватит также город Харбин, сообщила пресс-служба Кремля.

Источник: Sputnik.by

Это будет первая зарубежная поездка главы РФ после вступления в должность президента. Данный визит подготовлен по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

«Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе государственного визита российского лидера в Китай проведут переговоры, по итогам которых планируется подписание ряда двусторонних документов», — говорится в сообщении кремлевской пресс службы.

Во время встречи они обсудят вопросы стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства. По результатам переговоров, как ожидается, будет подписано совместное заявление.

Отмечается, что будут определены ключевые направления дальнейшего развития практического сотрудничества Москвы и Пекина. Путин и Си Цзиньпин также обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам. Они примут участие в церемонии по случаю 75-летия установления дипломатических отношений.

Кроме того, программой визита Путина предусмотрена его встреча с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, в ходе которой будут обсуждены темы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Посещение Харбина

Кроме посещения столицы Китая, глава российского государства также приедет в город Харбин, административный центр провинции Хэйлунцзян.

Там президент России примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Запланирована встреча со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Путин Владимир