Патрушев назначен помощником президента РФ

Патрушев в 1975-м окончил Высшие курсы КГБ СССР в Минске, учился на курсах повышения квалификации при Высшей школе КГБ СССР в Москве (нынешняя Академия ФСБ России). Проработал в структуре ФСБ до 1998 года, после перешел в администрацию президента России на должность начальника главного контрольного управления президента при бывшем российском лидере Борисе Ельцине. Затем он снова вернулся в ФСБ и до назначения в Совбез с 1999 по 2008 год занимал должность директора ведомства.