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Патрушев назначен помощником президента РФ

Президент России Владимир Путин своим указом назначил помощником Николая Патрушева. Об этом 14 мая сообщается на сайте Кремля.

Источник: РИА "Новости"

«Своими указами глава государства назначил: Патрушева Николая Платоновича помощником президента Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также во вторник Путин назначил руководителем администрации Антона Вайно. Его первыми заместителями будут Алексей Громов и Сергей Кириенко.

Ранее, 12 мая, Путин освободил Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ в связи с переходом на другую работу. Новым секретарем был назначен Сергей Шойгу, ранее занимавший пост министра обороны. Патрушев был секретарем Совбеза с мая 2008 года. Он поблагодарил аппарат оборонного органа за совместную работу по обеспечению национальной безопасности России.

Патрушев в 1975-м окончил Высшие курсы КГБ СССР в Минске, учился на курсах повышения квалификации при Высшей школе КГБ СССР в Москве (нынешняя Академия ФСБ России). Проработал в структуре ФСБ до 1998 года, после перешел в администрацию президента России на должность начальника главного контрольного управления президента при бывшем российском лидере Борисе Ельцине. Затем он снова вернулся в ФСБ и до назначения в Совбез с 1999 по 2008 год занимал должность директора ведомства.