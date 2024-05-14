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Глава Сочи Копайгородский поблагодарил жителей за совместную работу

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 14 мая принял отставку Копайгородского из-за перехода на новую должность.

Источник: пресс-служба администрации Сочи

Глава Сочи Алексей Копайгородский поблагодарил жителей курорта за совместную эффективную работу.

«Искренние слова признания коллегам, депутатскому корпусу, силовому блоку, всем нашим предприятиям, ТОСам, молодежным, общественным и национальным объединениям, многоуважаемым ветеранам — всем сочинцам! Вместе нам удалось объединить усилия и при поддержке президента Владимира Владимировича Путина, Правительства России и Вениамина Ивановича Кондратьева направить всю энергию на всестороннее развитие нашего любимого Сочи», — написал он в социальных сетях.

Алексей Копайгородский заявил, что впереди — новый этап, но Сочи останется в его сердце, как теплый и гостеприимный город.