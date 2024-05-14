Глава Сочи Копайгородский поблагодарил жителей за совместную работу

«Искренние слова признания коллегам, депутатскому корпусу, силовому блоку, всем нашим предприятиям, ТОСам, молодежным, общественным и национальным объединениям, многоуважаемым ветеранам — всем сочинцам! Вместе нам удалось объединить усилия и при поддержке президента Владимира Владимировича Путина, Правительства России и Вениамина Ивановича Кондратьева направить всю энергию на всестороннее развитие нашего любимого Сочи», — написал он в социальных сетях.