Президент переназначил Владимира Якушева на посту полпреда в УрФО

14 мая 2024 года российский лидер Владимир Путин переназначил в должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Указ об этом размещен на официальном сайте Кремля.
Владимир Якушев занимает высокий пост с осени 2020 года, после того, как оставил должность министра строительства России.
Переназначения полпредов президента во всех федеральных округах связаны с переизбранием главы государства на новый срок.
Отметим, что в феврале 2024 года именно Владимир Якушев сопровождал Владимира Путина во время поездки по городам Свердловской области.