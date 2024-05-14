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Президент переназначил Владимира Якушева на посту полпреда в УрФО

Владимир Путин сохранил в должности уральского полпреда.

Источник: Комсомольская правда

14 мая 2024 года российский лидер Владимир Путин переназначил в должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева. Указ об этом размещен на официальном сайте Кремля.

Владимир Якушев занимает высокий пост с осени 2020 года, после того, как оставил должность министра строительства России.

Переназначения полпредов президента во всех федеральных округах связаны с переизбранием главы государства на новый срок.

Отметим, что в феврале 2024 года именно Владимир Якушев сопровождал Владимира Путина во время поездки по городам Свердловской области.