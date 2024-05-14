Депутат Ямпольская стала советником президента

Ямпольская родилась в 1971 году, в 1993 окончила театроведческий факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС). С 1995 по 1997 год работала корреспондентом в газете «Известия». Ямпольская — член фракции «Единая Россия», возглавляет думский комитет по культуре с 2018 года. В Госдуму была избрана в сентябре 2016-го, в том же году заняла пост первого заместителя председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. 25 июля 2018 года была избрана главой комитете Думы по культуре вместо народного артиста России Станислава Говорухина, который умер в июне 2018-го.