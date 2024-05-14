Токаев дал ряд поручений по повышению уровня общественной безопасности в стране

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о криминогенной обстановке в стране. Согласно представленным данным, с начала года отмечается снижение преступности. Сократилось количество краж, грабежей, разбоев, хулиганств, а также правонарушений, совершенных в быту, в состоянии опьянения и на улицах, передает DKNews.kz.