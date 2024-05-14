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Игорь Щеголев сохранил пост полпреда президента РФ в ЦФО

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Игоря Щеголева полпредом президента в Центральном федеральном округе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Господин Щеголев занимал эту должность с 2018 года.

Источник: Коммерсантъ

Игорь Щеголев родился в 1965 году. Окончил факультет германистики Лейпцигского университета и переводческий факультет Московского государственного института иностранных языков имени Мориса Тореза (сейчас — Московский государственный лингвистический университет). В 1988—1998 годах работал в ИТАР-ТАСС, в 1998-м — пресс-секретарем премьер-министра РФ Евгения Примакова. В 2000—2001 годах — начальник управления пресс-службы администрации президента РФ, в 2001—2008-м — руководитель протокола президента РФ. С 2008 по 2012 год возглавлял Министерство связи и массовых коммуникаций, затем был назначен помощником президента РФ.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рекомендовал на должность министра транспорта РФ Романа Старовойта, занимавшего пост губернатора Курской области. Исполняющим обязанности главы региона 12 мая был назначен первый заместитель — председатель облправительства Алексей Смирнов.