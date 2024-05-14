Юрий Шевченко ушел с поста главы Петропавловского района Воронежской области

Юрию Шевченко 52 года. Он родился в селе Черкасск Павловского района Воронежской области. В 1993 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «Преподаватель физики и информатики». Карьеру начал тогда же с работы учителем в Русско-Буйловской средней школе. В 2005 году возглавил Русско-Буйловское сельское поселение. В 2017 году сначала стал заместителем руководителя администрации Петропавловского района, затем и.о. главы, а после был утвержден в должности, сменив на ней Алексея Собкалова, которому на тот момент губернатор Воронежской области Алексей Гордеев предлагал работу в облправительстве. В 2022 году господина Шевченко переизбрали на этот пост.