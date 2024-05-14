Адвокаты Шора оспорили санкции Евросоюза против него

«Команда адвокатов Илана Шора подала заявление в суд Европейского союза против санкций, наложенных на лидера политического блока “Победа” со стороны ЕС. Эти санкции являются беспрецедентными и фактически представляют собой злоупотребление властью. В отличие от санкций, введенных в отношении России, Белоруссии, Сирии и Ирана, меры против Шора не направлены на оказание давления на иностранное правительство, а, наоборот, поддерживают это правительство в борьбе с оппозиционными силами», — говорится в документе.
Юристы также отмечают, что санкции направлены против представителей оппозиции, которые и так подвергаются угрозам, преследованиям и сфабрикованным уголовным делам. Четверо из пяти человек, против которых изначально были введены санкции, являются действующими или бывшими лидерами молдавских оппозиционных партий.
«ЕС стремится повлиять на демократические процессы в Молдове. Евросоюз ввел санкции по просьбе молдавского правительства, позволив использовать себя в политических и юридических играх. ЕС никоим образом не должен быть втянут в молдавскую постсоветскую политическую систему, где для борьбы с нежелательными оппозиционными партиями регулярно используется весь арсенал государственной власти», — подчеркивает команда адвокатов Шора.
В мае прошлого года Евросоюз ввел санкции против четырех граждан Молдавии и российского бизнесмена Игоря Чайки. В частности, в список попали лидер и зампредседателя оппозиционной партии «Шор» Илан Шор и Марина Таубер, бывший замглавы генерального комиссариата полиции Георгий Кавкалюк и олигарх Владимир Плахотнюк. В конце прошлого года власти Молдавии объявили вне закона политическую партию «Шор», которая с 2022 года проводит антиправительственные протесты. Манифестанты обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране.
В январе 2024 года Служба информации и безопасности Молдавии представила санкционный список лиц и компаний, включив в него политиков, чиновников, известных бизнесменов, общественных деятелей, обвинив их в сотрудничестве с лицами, подпавшими под санкции ЕС. В список вошли более 550 имен и названий. Среди физических лиц указаны глава Гагаузии Евгения Гуцул, кандидат в мэры Бельц на осенних выборах Арина Коршикова, депутаты парламента от партии «Шор», бывший спикер парламента Молдавии Андриан Канду. При этом составители явно пользовались устаревшими сведениями: в число попавших под санкции был включен и бывший руководитель агентства Sputnik Moldova Владимир Новосадюк, который скончался в 2021 году.