Песков объяснил новое назначение Патрушева

«Это, конечно, чуть-чуть другой характер [деятельности]. Но это абсолютно стратегическая отрасль, огромная, весьма сложная. Поэтому, конечно, огромный опыт Николая Платоновича здесь точно будет играть большую роль», — сказал представитель Кремля.
С 2008 года Патрушев был секретарем Совета безопасности РФ — дольше всех на этом посту. Двумя днями ранее он был освобожден от этой должности. Секретарем Совбеза назначен Сергей Шойгу, до этого руководивший Минобороны.
Песков пояснил, в чем заключаются обязанности помощника главы государства. «Они по своему охвату гораздо шире, чем перечень курируемых вопросов. Потому что в зависимости от поручений президента помощник осуществляет контакты и с федеральными органами власти, и с региональными, и с агентствами, и со службами. Это зависит от конкретных установок, которые спускаются главой государства. Но это очень широкий охват тем», — отметил пресс-секретарь.
Николай Платонович Патрушев тоже стал помощником президента, он будет заниматься вопросами кораблестроения. Это будет одной из основных сфер его кураторства. Будут и другие, возможно.
Патрушев в 1974 году окончил Корабелку — тогда вуз назывался Ленинградским кораблестроительным институтом. Сейчас это Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ, неофициально — Корабелка) — ведущий центр передовых научно-технических и образовательных технологий.
Корабелка остается единственным вузом в РФ, где ведется подготовка кадров по всему спектру специальностей и научных направлений, связанных с проектированием и постройкой судов и кораблей всех классов, созданием судовых энергоустановок, автоматики и других технических средств, а также корабельного вооружения. Из более чем десятка вузов подобного профиля именно Корабелке президент РФ Владимир Путин поручил стать опорным университетом в области судостроения и подготовки инженерных кадров для кораблестроительных предприятий России.