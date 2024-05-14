Песков объяснил новое назначение Патрушева

Песков пояснил, в чем заключаются обязанности помощника главы государства. «Они по своему охвату гораздо шире, чем перечень курируемых вопросов. Потому что в зависимости от поручений президента помощник осуществляет контакты и с федеральными органами власти, и с региональными, и с агентствами, и со службами. Это зависит от конкретных установок, которые спускаются главой государства. Но это очень широкий охват тем», — отметил пресс-секретарь.