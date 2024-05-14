Песков прокомментировал назначение Шойгу на пост секретаря Совбеза России

«Это очень высокий государственный пост, с очень широким объёмом задач, играющий огромное значение для всей страны», — сказал он.
Песков подчеркнул, что руководитель Совбеза находится постоянно в прямом контакте с президентом России и несёт большую ответственность.
Представитель Кремля добавил, что ставить вопрос о якобы понижении в должности Шойгу неуместно.
Президент России Владимир Путин 12 мая назначил Шойгу, занимавшего пост министра обороны, секретарём Совета безопасности России.
13 мая официальный сайт Совета безопасности России обновил данные о руководстве органа, теперь там указано, что его возглавляет Сергей Шойгу, ранее освобождённый с поста министра обороны.