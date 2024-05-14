Владимир Устинов остался полпредом президента в ЮФО

Владимир Устинов является полпредом президента в ЮФО с 14 мая 2008 года. До этого он был министром юстиции, ранее — Генпрокурором. В Краснодарском крае Владимир Устинов работал на разных должностях в прокуратуре в 90-е годы: в Сочи, Динском, Гулькевичском, Кореновском районах.