Владимир Устинов остался полпредом президента в ЮФО

Во вторник, 14 мая, глава государства назначил полномочных представителей президента в федеральных округах, в ЮФО полпредом вновь стал Владимир Устинов, следует из данных на сайте Администрации Президента России.
Все остальные полпреды также были переназначены. В Центральном федеральном округе остается Игорь Щеголев, в Северо-Западном — Александр Гуцан. На Северном Кавказе продолжает работать Юрий Чайка, в Приволжье — Игорь Комаров, на Урале — Владимир Якушев, в Сибири — Анатолий Серышев. На Дальнем Востоке пост вместе с должностью вице-премьера РФ сохраняет Юрий Трутнев.
Владимир Устинов является полпредом президента в ЮФО с 14 мая 2008 года. До этого он был министром юстиции, ранее — Генпрокурором. В Краснодарском крае Владимир Устинов работал на разных должностях в прокуратуре в 90-е годы: в Сочи, Динском, Гулькевичском, Кореновском районах.