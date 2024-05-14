Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сенатор США назвал невозможной победу Киева из-за коррупции

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Киев не сможет победить в конфликте из-за масштабной коррупции. Такое мнение выразил американский сенатор Майк Ли (республиканец от штата Юта).

Источник: AP 2023

«Отправлять $174 млрд в страну с огромными проблемами с коррупцией и ожидать, что эта страна вступит в войну и выиграет ее, а коррупция никак этому не помешает, нереально», — написал он в соцсети X (ранее Twitter).

По данным неправительственной организации «Комитет по ответственному федеральному бюджету», Конгресс США одобрил выделение почти $175 млрд на оказание помощи и военной поддержки украинскому правительству и странам — союзникам Соединенных Штатов с февраля 2022 года.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что передача Западом вооружений Киеву лишь затягивает конфликт и не изменит ситуацию на поле боя.