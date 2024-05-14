Сенатор США назвал невозможной победу Киева из-за коррупции

«Отправлять $174 млрд в страну с огромными проблемами с коррупцией и ожидать, что эта страна вступит в войну и выиграет ее, а коррупция никак этому не помешает, нереально», — написал он в соцсети X (ранее Twitter).
По данным неправительственной организации «Комитет по ответственному федеральному бюджету», Конгресс США одобрил выделение почти $175 млрд на оказание помощи и военной поддержки украинскому правительству и странам — союзникам Соединенных Штатов с февраля 2022 года.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что передача Западом вооружений Киеву лишь затягивает конфликт и не изменит ситуацию на поле боя.