Кремль ответил на вопрос о «чистках» в Минобороны

В начале мая 2024 года арестовали заместителя министра обороны России Тимура Иванова, его обвинили в получении взятки в размере 1,185 млрд руб. Следователи считают, что чиновник использовал фирмы-подрядчики Минобороны для выполнения бесплатных строительно-ремонтных работ на личных объектах. Фигурантами этого дела также стали соучредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин и бизнесмен Сергей Бородин, они также арестованы. Иванов свою вину отрицает. 24 апреля его отстранили от занимаемой должности.