Дюмин, Патрушев, Ямпольская. Кто вошел в обновленное руководство АП РФ

Новыми помощниками российского лидера стали Алексей Дюмин, освобожденный от должности губернатора Тульской области, и покинувший пост секретаря Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Занимавший позицию помощника президента Максим Орешкин был повышен до заместителя главы АП.
ТАСС собрал основную информацию о назначениях.
Глава и заместители
Руководителем АП переназначен Антон Вайно, занявший этот пост в августе 2016 года. Курирующий внутриполитические вопросы Кириенко и Громов, курирующий работу со СМИ, остались первыми заместителями главы президентской администрации.
Дмитрий Песков сохранил должность заместителя руководителя АП — пресс-секретаря президента. Его замом переназначен Юрий Свиридов.
Число заместителей главы администрации увеличилось. К Дмитрию Козаку, Владимиру Островенко и Магомедсаламу Магомедову присоединился Максим Орешкин — министр экономического развития в 2016—2020 годах и помощник президента с 2020 года. По словам Пескова, Орешкин займется вопросами экономики и транспорта.
Помощники
Новыми помощниками президента стали тульский губернатор Дюмин и Николай Патрушев, с 2008 года и до недавнего времени занимавший должность секретаря Совбеза. Как рассказали в Кремле, Патрушев будет курировать кораблестроение, а Дюмин — оборонно-промышленный комплекс и спорт, а также «заниматься Госсоветом». При этом Патрушев, по словам пресс-секретаря президента, останется публичным лицом и продолжит общаться со СМИ.
Помощниками главы государства остались Юрий Ушаков, Владимир Мединский, Дмитрий Миронов, Андрей Фурсенко. Мединский, как сообщил Песков, будет заниматься не только вопросами истории, но и культурой.
Посты помощников также сохранили Лариса Брычева (начальник государственно-правового управления президента), Дмитрий Шальков (руководитель контрольного управления) и Дмитрий Калимулин (глава референтуры).
Помощником стал Руслан Эдельгериев, занимавший должность советника главы государства. Песков уточнил, что он будет курировать вопросы экологии и климата.
Советники
Кроме того, в число советников больше не входит Александра Левицкая, которая возглавляла комиссию по делам инвалидов и совет по госполитике в сфере защиты семьи и детей.
Работавший помощником президента Игорь Левитин стал советником главы государства и спецпредставителем по международному сотрудничеству в сфере транспорта. Песков сообщил, что в статусе советника президента Левитин будет курировать транспортный коридор «Север — Юг» и Северный морской путь.
Свои должности сохранили глава СПЧ Валерий Фадеев и Антон Кобяков, который курирует организацию международных мероприятий с участием российского лидера.
Специальные и полномочные представители
Сергей Иванов был переназначен на пост спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.
Свои должности сохранили полпреды главы государства в Госдуме и Совете Федерации Гарри Минх и Артур Муравьев, а также представляющий президента в Конституционном суде Александр Коновалов.
Кроме того, на своих постах остались все полпреды в федеральных округах.
Протокол
Руководителем протокола президента остался Владислав Китаев, а его заместителем — Михаил Казаринов.