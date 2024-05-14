Дюмин, Патрушев, Ямпольская. Кто вошел в обновленное руководство АП РФ

Новыми помощниками президента стали тульский губернатор Дюмин и Николай Патрушев, с 2008 года и до недавнего времени занимавший должность секретаря Совбеза. Как рассказали в Кремле, Патрушев будет курировать кораблестроение, а Дюмин — оборонно-промышленный комплекс и спорт, а также «заниматься Госсоветом». При этом Патрушев, по словам пресс-секретаря президента, останется публичным лицом и продолжит общаться со СМИ.