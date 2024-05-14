Кремль объяснил новые назначения Орешкина и Дюмина

«Повышается значение экономики именно, более интенсивно идет взаимодействие с кабинетом министров по линии вот этого направления. Конечно же, возрастает значение таких областей, как транспорт, который будет курировать Орешкин. Поэтому президент принял такое решение», — сказал Песков.