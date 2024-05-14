Адмирал Евменов назначен главой Академии ВМФ в Петербурге

Адмирал Николай Евменов назначен начальником Военного учебно-исследовательского центра (ВУНЦ) «Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Кузнецова». Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
— Адмирал Евменов назначен начальником Военно-морской академии имени адмирала флота Кузнецова. На это есть соответствующий указ президента России, — привело агентство слова собеседника.
При этом на сайте учреждения указано, что эту должность занимает контр-адмирал Александр Карпов. Пока официального подтверждения кадровых перестановок нет.
Напомним, в 2019 году адмирала Евменова назначили главнокомандующим Военно-морским флотом России. Указ был подписан главой государства 3 мая того года.