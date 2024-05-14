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Адмирал Евменов назначен главой Академии ВМФ в Петербурге

Соответствующий указ подписал президент РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Адмирал Николай Евменов назначен начальником Военного учебно-исследовательского центра (ВУНЦ) «Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Кузнецова». Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

— Адмирал Евменов назначен начальником Военно-морской академии имени адмирала флота Кузнецова. На это есть соответствующий указ президента России, — привело агентство слова собеседника.

При этом на сайте учреждения указано, что эту должность занимает контр-адмирал Александр Карпов. Пока официального подтверждения кадровых перестановок нет.

Напомним, в 2019 году адмирала Евменова назначили главнокомандующим Военно-морским флотом России. Указ был подписан главой государства 3 мая того года.