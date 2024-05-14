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Анатолий Серышев переназначен полпредом президента в СФО

Этот пост он занимает с 12 октября 2021 года.

Источник: сайт Кремля

Анатолий Серышев сохранил пост полномочного президента РФ в Сибирском федеральном округе. Указ о его назначении, а фактически о переназначении, подписал Владимир Путин. Информация об этом появилась 14 мая на сайте kremlin.ru.

Напомним, Серышев был назначен полпредом в СФО 12 октября 2021 года. Этот пост был вакантным в течение нескольких месяцев, после того, как 9 апреля 2021-го его покинул прежний полпред Сергей Меняйло, назначенный ВРИО главы Северной Осетии.

Анатолий Серышев родился 19 июля 1965 года в посёлке Кобляково Братского района Иркутской области. Окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности «экономист» и Высшие курсы КГБ СССР по специальности «офицер с высшим специальным образованием».

С 1988 по 2016 годы проходил службу в органах безопасности. После в течение двух лет работал заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России. В 2018 году стал помощником президента.

Награждён медалью «За отличие в воинской службе» II степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Женат, двое детей.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске задержали и.о. главы Дептранса мэрии Олесю Богомазову.