Анатолий Серышев переназначен полпредом президента в СФО

Анатолий Серышев сохранил пост полномочного президента РФ в Сибирском федеральном округе. Указ о его назначении, а фактически о переназначении, подписал Владимир Путин. Информация об этом появилась 14 мая на сайте kremlin.ru.
Напомним, Серышев был назначен полпредом в СФО 12 октября 2021 года. Этот пост был вакантным в течение нескольких месяцев, после того, как 9 апреля 2021-го его покинул прежний полпред Сергей Меняйло, назначенный ВРИО главы Северной Осетии.
Анатолий Серышев родился 19 июля 1965 года в посёлке Кобляково Братского района Иркутской области. Окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности «экономист» и Высшие курсы КГБ СССР по специальности «офицер с высшим специальным образованием».
С 1988 по 2016 годы проходил службу в органах безопасности. После в течение двух лет работал заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России. В 2018 году стал помощником президента.
Награждён медалью «За отличие в воинской службе» II степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Женат, двое детей.
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