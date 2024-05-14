Анатолий Серышев переназначен полпредом президента в СФО

Напомним, Серышев был назначен полпредом в СФО 12 октября 2021 года. Этот пост был вакантным в течение нескольких месяцев, после того, как 9 апреля 2021-го его покинул прежний полпред Сергей Меняйло, назначенный ВРИО главы Северной Осетии.