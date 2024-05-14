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В АФМ произошли кадровые перестановки

В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) произошли кадровые назначения. Сменились руководители Департаментов экономических расследований двух областей, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

Приказом Председателя Агентства по согласованию с Администрацией Президента РК и в рамках реализации принципа меритократии на должность руководителя Департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Абулхаиров Бакытжан Рахманович.

Ранее Бакытжан Абулхаиров занимал должность заместителя руководителя Департамента экономических расследований по городу Шымкент.

Член Президентского резерва руководства правоохранительных и специальных государственных органов.

Приказом Председателя Агентства по согласованию с Администрацией Президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по Актюбинской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Абдыханов Куат Аманбекович.

Ранее Куат Абдыханов занимал должность руководителя Департамента в Центральном аппарате АФМ.

Член Президентского резерва руководства правоохранительных и специальных государственных органов.

экономика