В АФМ произошли кадровые перестановки

Приказом Председателя Агентства по согласованию с Администрацией Президента РК и в рамках реализации принципа меритократии на должность руководителя Департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Абулхаиров Бакытжан Рахманович.