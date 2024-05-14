В АФМ произошли кадровые перестановки

Приказом Председателя Агентства по согласованию с Администрацией Президента РК и в рамках реализации принципа меритократии на должность руководителя Департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Абулхаиров Бакытжан Рахманович.
Ранее Бакытжан Абулхаиров занимал должность заместителя руководителя Департамента экономических расследований по городу Шымкент.
Член Президентского резерва руководства правоохранительных и специальных государственных органов.
Приказом Председателя Агентства по согласованию с Администрацией Президента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по Актюбинской области Агентства по финансовому мониторингу назначен Абдыханов Куат Аманбекович.
Ранее Куат Абдыханов занимал должность руководителя Департамента в Центральном аппарате АФМ.
Член Президентского резерва руководства правоохранительных и специальных государственных органов.