Арест Кузнецова, новый кабмин и задержания американцев. Темы брифинга Пескова

В Кремле не видят повода для обобщения разных случаев задержания граждан США в России: «Если они задерживаются, они задерживаются по подозрению в нарушении закона. Но каждый случай — это свои обстоятельства, свои детали, поэтому здесь вряд ли можно делать какие-то обобщения».