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Арест Кузнецова, новый кабмин и задержания американцев. Темы брифинга Пескова

Арест начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, изменения в составе администрации президента и правительстве, а также задержания американцев в России стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет несколько рабочих встреч, об их содержании Кремль проинформирует дополнительно.

Об аресте начальника Главного управления кадров Минобороны

Кремль не комментирует дела против функционеров Минобороны — замминистра Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Юрия Кузнецова: «Это вопрос не к нам, этим занимаются следственные органы».

О назначениях в Администрации президента

Администрация президента продолжает формироваться: «Еще будут при необходимости указы о назначении или переназначении начальников управлений».

Максим Орешкин в должности замглавы администрации «будет заниматься вопросами экономики», а также «темой транспорта».

Помощник президента Владимир Мединский станет курировать вопросы исторического наследия и культуры. С ним будет взаимодействовать Елена Ямпольская, назначенная советником главы государства.

Назначенный помощником президента Алексей Дюмин будет курировать ОПК и спорт, а также «заниматься госсоветом», а вопросами экологии и климата займется Руслан Эдельгериев.

Игорь Левитин в статусе советника президента «будет концентрироваться на международном транспортном пути “Север-Юг” и Северном морском пути», а Николай Патрушев — курировать кораблестроение.

О новом составе правительства

Первая встреча Путина с новым правительством состоится после того, как «будут произведены окончательно утверждения и назначения в кабинет министров».

Кремль не видит рисков возможной дезорганизации в работе вооруженных сил после назначения министром обороны гражданского лица — бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Неуместно расценивать назначение экс-министра обороны Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности РФ как понижение по службе: «Это очень высокий государственный пост с очень широким объемом задач, играющий огромное значение для целой страны. Конечно, руководитель этого органа находится постоянно в прямом контакте с главой государства и несет большую ответственность».

«В самое ближайшее время можно ожидать назначения исполняющих обязанности глав регионов, руководители которых перешли и переходят сейчас на работу в федеральное правительство»,

О ходе спецоперации

Кремль не комментирует ситуацию с позициями российских военных в Харьковской области: «Ход специальной военной операции мы не комментируем, не будем это делать и сейчас».

О запрете США на импорт урана

Запрет США на импорт урана из России является проявлением «недобросовестной конкуренции».

«Американцам тяжело с нами конкурировать на международной арене. Как только им становится тяжело конкурировать, они не гнушаются ничем, включая меры, которые, собственно, извращают, искажают и бьют по всем нормам международной торговли».

«Это некритично для российской атомной отрасли. Наша атомная отрасль — одна из передовых в мире, она чрезвычайно конкурентоспособна».

О задержании американцев в России

В Кремле не видят повода для обобщения разных случаев задержания граждан США в России: «Если они задерживаются, они задерживаются по подозрению в нарушении закона. Но каждый случай — это свои обстоятельства, свои детали, поэтому здесь вряд ли можно делать какие-то обобщения».

О «Северных потоках»

Механизмов по обмену информацией о подрывах «Северных потоков» между Россией и Украиной нет.

Если заявления украинского политика Андрея Деркача об установлении личностей всех, кто участвовал в прикрытии диверсии на «Северных потоках», могут представлять ценность, то «это то, на что должны обратить пристальное внимание датчане, шведы и другие».

Об обвинениях в гибридных атаках

Запад абсолютно безосновательно обвиняет Россию в якобы проведении кампании дезинформации и гибридных атаках: «Все до одного эти заявления, все демарши со стороны европейских столиц носят абсолютно безосновательный характер. И мы все эти обвинения решительно отвергаем»,

О ситуации в Грузии

Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии, в отличие от Запада: «Мы даже слышим угрозы применения санкций в отношении Грузии, если они будут принимать тот или иной закон у себя».

«Мы, с одной стороны, констатируем твердое желание грузинского руководства застраховать свою страну от неприкрытого вмешательства в свои внутренние дела — так, как это делает подавляющее большинство стран мира. С другой стороны, мы видим ничем не завуалированное вмешательство во внутренние дела Грузии извне».

О визите Блинкена на Украину

Визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину проходит на фоне «нервозности, которую сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией».