Арест Кузнецова, новый кабмин и задержания американцев. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин проведет несколько рабочих встреч, об их содержании Кремль проинформирует дополнительно.
Об аресте начальника Главного управления кадров Минобороны
Кремль не комментирует дела против функционеров Минобороны — замминистра Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Юрия Кузнецова: «Это вопрос не к нам, этим занимаются следственные органы».
О назначениях в Администрации президента
Администрация президента продолжает формироваться: «Еще будут при необходимости указы о назначении или переназначении начальников управлений».
Максим Орешкин в должности замглавы администрации «будет заниматься вопросами экономики», а также «темой транспорта».
Помощник президента Владимир Мединский станет курировать вопросы исторического наследия и культуры. С ним будет взаимодействовать Елена Ямпольская, назначенная советником главы государства.
Назначенный помощником президента Алексей Дюмин будет курировать ОПК и спорт, а также «заниматься госсоветом», а вопросами экологии и климата займется Руслан Эдельгериев.
Игорь Левитин в статусе советника президента «будет концентрироваться на международном транспортном пути “Север-Юг” и Северном морском пути», а Николай Патрушев — курировать кораблестроение.
О новом составе правительства
Первая встреча Путина с новым правительством состоится после того, как «будут произведены окончательно утверждения и назначения в кабинет министров».
Кремль не видит рисков возможной дезорганизации в работе вооруженных сил после назначения министром обороны гражданского лица — бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Неуместно расценивать назначение экс-министра обороны Сергея Шойгу секретарем Совета безопасности РФ как понижение по службе: «Это очень высокий государственный пост с очень широким объемом задач, играющий огромное значение для целой страны. Конечно, руководитель этого органа находится постоянно в прямом контакте с главой государства и несет большую ответственность».
«В самое ближайшее время можно ожидать назначения исполняющих обязанности глав регионов, руководители которых перешли и переходят сейчас на работу в федеральное правительство»,
О ходе спецоперации
Кремль не комментирует ситуацию с позициями российских военных в Харьковской области: «Ход специальной военной операции мы не комментируем, не будем это делать и сейчас».
О запрете США на импорт урана
Запрет США на импорт урана из России является проявлением «недобросовестной конкуренции».
«Американцам тяжело с нами конкурировать на международной арене. Как только им становится тяжело конкурировать, они не гнушаются ничем, включая меры, которые, собственно, извращают, искажают и бьют по всем нормам международной торговли».
«Это некритично для российской атомной отрасли. Наша атомная отрасль — одна из передовых в мире, она чрезвычайно конкурентоспособна».
О задержании американцев в России
В Кремле не видят повода для обобщения разных случаев задержания граждан США в России: «Если они задерживаются, они задерживаются по подозрению в нарушении закона. Но каждый случай — это свои обстоятельства, свои детали, поэтому здесь вряд ли можно делать какие-то обобщения».
О «Северных потоках»
Механизмов по обмену информацией о подрывах «Северных потоков» между Россией и Украиной нет.
Если заявления украинского политика Андрея Деркача об установлении личностей всех, кто участвовал в прикрытии диверсии на «Северных потоках», могут представлять ценность, то «это то, на что должны обратить пристальное внимание датчане, шведы и другие».
Об обвинениях в гибридных атаках
Запад абсолютно безосновательно обвиняет Россию в якобы проведении кампании дезинформации и гибридных атаках: «Все до одного эти заявления, все демарши со стороны европейских столиц носят абсолютно безосновательный характер. И мы все эти обвинения решительно отвергаем»,
О ситуации в Грузии
Россия не вмешивается во внутренние дела Грузии, в отличие от Запада: «Мы даже слышим угрозы применения санкций в отношении Грузии, если они будут принимать тот или иной закон у себя».
«Мы, с одной стороны, констатируем твердое желание грузинского руководства застраховать свою страну от неприкрытого вмешательства в свои внутренние дела — так, как это делает подавляющее большинство стран мира. С другой стороны, мы видим ничем не завуалированное вмешательство во внутренние дела Грузии извне».
О визите Блинкена на Украину
Визит госсекретаря США Энтони Блинкена на Украину проходит на фоне «нервозности, которую сейчас испытывают не только в самом Киеве, но и в европейских столицах, в Вашингтоне в связи с продолжающейся специальной военной операцией».