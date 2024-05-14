Донские военнослужащие именного подразделения проходят боевое слаживание

Ранее военнослужащие подписали контракт с Минобороны РФ. Как рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов, они будут проходить службу в именном подразделении.
— Каждый из них принял одно из самых важных в жизни решений: связать судьбу с армией России, с оружием в руках встать на защиту Родины, — отметил Вадим Артемов.
Традиция давать имена воинским подразделениям появилась еще во времена Российской Империи, затем продолжилась в советские годы. Существует она и сегодня. Ростовская область берет шефство над таким подразделением, сформированным на Дону: помогает решать вопросы со снабжением, оказывает необходимую помощь, в том числе и семьям бойцов.
Собрать необходимые для подписания контракта и прохождения медкомиссии документы контрактникам помогают сотрудники пункта отбора, расположенного в Ростове-на-Дону по адресу: ул. Оганова, 22. Он работает в выходные и праздничные дни.
Как отмечается, военнослужащие по контракту получают единовременную выплату МО РФ в размере 195 тысяч рублей сразу после заключения контракта.
Кроме того, с 1 апреля 2024 года граждане РФ, которые заключили в Ростовской области контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ на год и более, получают из регионального бюджета единовременную выплату в 700 тысяч рублей.
Военнослужащие именного подразделения дополнительно получат еще 300 тысяч рублей, а ежемесячное денежное довольствие составит от 210 тысяч рублей.
Ростовская область один из самых продвинутых регионов в части поддержки военнослужащих в зоне СВО и членов их семей. На Дону сегодня существует 38 мер поддержки для этих категорий граждан.