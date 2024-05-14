Times сообщила о «решающих неделях» для Украины

Минобороны России в тот же день отчитывалось об улучшении позиций в районе Волчанска и населенных пунктов Нескучное, Липцы и Веселое в Харьковской области. Также, по данным ведомства, у Глубокого и Тихого было отражено пять контратак ВСУ. За последние несколько дней в Минобороны сообщали о контроле над целым рядом населенных пунктов на харьковском направлении. Речь шла в том числе о селах Плетеневка и Гатище рядом с северными окраинами Волчанска.