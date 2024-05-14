Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Башкирии утвердил график проведения сабантуев в 2024 году

Глава Башкирии утвердил график проведения сабантуев в 2024 году.

Источник: Башинформ

Глава Башкортостана утвердил примерный график проведения в 2024 году в муниципальных районах и городских округах республики народного праздника «Сабантуй». Соответствующий указ подписан 14 мая 2024 года и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, первый сабантуй в Абзелиловском районе состоится 25 мая, во всех остальных районах и городах на территории республики сабантуи запланировано провести в июне.

Правительству Башкирии совместно с администрациями районов и городов поручено обеспечить организацию проведения народного праздника, администрации Главы РБ — утвердить список должностных лиц госорганов республики, принимающих участие в праздничных мероприятиях.

Министерство здравоохранения республики организует в местах проведения праздника дежурство медперсонала, МВД по РБ и Главное управление МЧС по РБ обеспечит охрану общественного порядка, безопасность дорожного движения и осуществление мер пожарной безопасности на праздничных мероприятиях.

К тексту указа прилагается график проведения сабантуев.