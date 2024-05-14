Глава Башкирии утвердил график проведения сабантуев в 2024 году.

Глава Башкортостана утвердил примерный график проведения в 2024 году в муниципальных районах и городских округах республики народного праздника «Сабантуй». Соответствующий указ подписан 14 мая 2024 года и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, первый сабантуй в Абзелиловском районе состоится 25 мая, во всех остальных районах и городах на территории республики сабантуи запланировано провести в июне.
Правительству Башкирии совместно с администрациями районов и городов поручено обеспечить организацию проведения народного праздника, администрации Главы РБ — утвердить список должностных лиц госорганов республики, принимающих участие в праздничных мероприятиях.
К тексту указа прилагается график проведения сабантуев.