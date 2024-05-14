Токаев принял нового главу Минцифры

Как следует из сайта Акорды, президенту было доложено о текущей деятельности и планах работы ведомства.

Жаслан Мадиев сообщил, что выстроена институциональная база для цифровой трансформации государственного управления и отраслей. Законодательно закреплена обязательность реинжиниринга, пересмотрено более 600 бизнес-процессов, а также запущен процесс цифровой трансформации через платформенный подход GovTech.