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Пашинян заявил о готовности Армении вступить в ЕС в 2024 году

Армения готова вступить в Евросоюз уже в этом году. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«В каком году? В этом!», — ответил Пашинян на вопрос о желаемом сроке вступления Армении в ЕС.

5 апреля в Брюсселе прошла встреча между представителями Армении, США и Евросоюза. После этого президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Запад в превращении Армении в форпост на Южном Кавказе, заявив о возможных негативных последствиях сложившейся ситуации.

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Москва ждет от Еревана данные о договоренностях с США и ЕС. При этом, по ее словам, власти РФ не будут удивлены, если узнают о навязывании Западом Армении планов по замене российских пограничников и военной базы специалистами из США, НАТО и ЕС.

ЕС