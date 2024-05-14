Пашинян заявил о готовности Армении вступить в ЕС в 2024 году

В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Москва ждет от Еревана данные о договоренностях с США и ЕС. При этом, по ее словам, власти РФ не будут удивлены, если узнают о навязывании Западом Армении планов по замене российских пограничников и военной базы специалистами из США, НАТО и ЕС.