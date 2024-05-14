В конкурсе на должность главы Евпатории победили два человека

В конкурсе на должность главы администрации Евпатории победили нынешний врио градоначальника Александр Юрьев и Екатерина Стельмах. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Конкурсная комиссия рассмотрела представленные кандидатами программы социально-экономического развития Евпатории. Кроме того, были оценены их ответы на прозвучавшие вопросы. Победителями стали два человека.
— Это Александр Юрьев, набравший 80 баллов, и Екатерина Стельмах, в активе которой 68 баллов, — говорится в сообщении.
Их кандидатуры вынесут на рассмотрение Евпаторийского горсовета. Заседание состоится в 15.00 14 мая.
— Именно депутаты города утвердят кандидата, который займет должность главы администрации города Евпатории, — говорится в сообщении.
Напомним, Юрьев стал временно исполняющим обязанности градоначальника. Ранее он был внештатным советником главы Крыма.