Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В конкурсе на должность главы Евпатории победили два человека

В конкурсе на должность главы администрации Евпатории победили Юрьев и Стельмах.

Источник: пресс-служба администрации Евпатории

В конкурсе на должность главы администрации Евпатории победили нынешний врио градоначальника Александр Юрьев и Екатерина Стельмах. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Конкурсная комиссия рассмотрела представленные кандидатами программы социально-экономического развития Евпатории. Кроме того, были оценены их ответы на прозвучавшие вопросы. Победителями стали два человека.

— Это Александр Юрьев, набравший 80 баллов, и Екатерина Стельмах, в активе которой 68 баллов, — говорится в сообщении.

Их кандидатуры вынесут на рассмотрение Евпаторийского горсовета. Заседание состоится в 15.00 14 мая.

— Именно депутаты города утвердят кандидата, который займет должность главы администрации города Евпатории, — говорится в сообщении.

Напомним, Юрьев стал временно исполняющим обязанности градоначальника. Ранее он был внештатным советником главы Крыма.