В правительстве области рассказали, кто будет исполнять обязанности губернатора до назначения врио

Антон Алиханов работал в Калининградской области с 2015 года. Сначала он занимал пост заместителя председателя правительства и курировал промышленность и сельское хозяйство. В октябре 2016 года Алиханова назначили врио губернатора, в сентябре 2017-го стал главой региона, в 2022-м переизбран на второй срок.