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В правительстве области рассказали, кто будет исполнять обязанности губернатора до назначения врио

Указ о прекращении полномочий Антона Алиханова должен подписать президент.

Источник: Калининград.Ru

До назначения врио исполнять обязанности губернатора будет первый заместитель председателя правительства Калининградской области Сергей Елисеев. Указ о прекращении полномочий Антона Алиханова должен подписать президент. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

Дальше должен быть указ президента о назначении врио на период до выборов. Информации о кандидатах у меня нет, — уточнил Лысков.

Во вторник, 14 мая, Госдума рассматривает кандидатуру Атона Алиханова на пост министра промышленности и торговли. Выборы нового главы региона должны пройти в сентябре.

Антон Алиханов работал в Калининградской области с 2015 года. Сначала он занимал пост заместителя председателя правительства и курировал промышленность и сельское хозяйство. В октябре 2016 года Алиханова назначили врио губернатора, в сентябре 2017-го стал главой региона, в 2022-м переизбран на второй срок.