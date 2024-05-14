Дуда выступил за создание комиссии по «российскому влиянию»

С идеей создать в сейме комиссию по изучению «влияния России» на польскую политику выступил премьер-министр республики Дональд Туск после того, как в Белоруссию выехал польский судья Томаш Шмидт. Спикер же сейма Шимон Холовня выступи против создания такой комиссии, заявив, что «для преследования шпионов существуют спецслужбы, а не комиссии сейма».
РФ ранее неоднократно отвергала обвинения Запада во вмешательстве во внутренние дела других стран и называла их голословными.
«Ни для кого не является тайной, что я всегда был сторонником создания такой комиссии. Я только удивляюсь, что господин премьер Туск неожиданно стал вдруг сторонником создания такой комиссии, хотя ранее его политический лагерь и он сам против этой комиссии протестовали и до такой степени, что даже организовывали уличные протесты», — заявил Дуда журналистам.
Он считает, что в комиссию должны войти представители разных политических сил. «Я надеюсь, что когда такая комиссия появится, а я повторю еще раз, что очень хотел бы, чтобы она появилась, что это будут объективные эксперты и в любом случае, чтобы дебаты в этой комиссии могли быть объективными», — сказал польский президент.
«Пусть это будут эксперты, назначенные различными сторонами политической сцены», — добавил он.
Ранее в Польше уже существовала подобная комиссия. Она была учреждена в 2023 году и должна была изучить якобы «российское влияние» на решения властей страны в 2007 — 2022 годах. Предполагалось, она начнет свою работу по существу после парламентских выборов 15 октября 2023 года. Однако, новый состав сейма, где партия «Право и справедливость» уже не имела большинства, проголосовал против продолжения работы этой комиссии.