Дуда выступил за создание комиссии по «российскому влиянию»

«Ни для кого не является тайной, что я всегда был сторонником создания такой комиссии. Я только удивляюсь, что господин премьер Туск неожиданно стал вдруг сторонником создания такой комиссии, хотя ранее его политический лагерь и он сам против этой комиссии протестовали и до такой степени, что даже организовывали уличные протесты», — заявил Дуда журналистам.