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Госдума утвердила кандидатуру Алиханова на пост министра

В Москве сегодня, 14 мая 2024 года, Госдума утвердили кандидатуру Антона Алиханова на должность министра промышленности и торговли РФ.

Источник: Янтарный край

Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что Алиханов занимал ранее должности заместителя председателя правительства Калининградской области, а затем губернатора региона: — С приходом Алиханова в Калининградскую область очень многое сделано, чтобы там ситуация поменялась в лучшую сторону. ….Промышленность, технологии должны составить основу нашей экономики, обеспечить суверенитет, — также заявил председатель Госдумы.

Госдума