Госдума утвердила кандидатуру Алиханова на пост министра

Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что Алиханов занимал ранее должности заместителя председателя правительства Калининградской области, а затем губернатора региона: — С приходом Алиханова в Калининградскую область очень многое сделано, чтобы там ситуация поменялась в лучшую сторону. ….Промышленность, технологии должны составить основу нашей экономики, обеспечить суверенитет, — также заявил председатель Госдумы.