Глава Мамадышского района Анатолий Иванов получит мандат депутата Госдумы. Об этом сообщил руководитель центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин.
По словам Сидякина, следующему по списку будет передан мандат. Им оказался глава Мамадышского района Анатолий Иванов. Если он не откажется, то получит мандат Елены Ямпольской.
Избиравшаяся от Татарстана председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская покидает парламент. Теперь она занимает должность советника президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
Напомним, выборы депутатов Госсовета Татарстана пройдут 8 сентября 2024 года.