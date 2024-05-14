Олимпийского чемпиона Поветкина назначили замгубернатора Вологодской области

ТАСС, 14 мая. Олимпийский чемпион, боксер Александр Поветкин назначен заместителем губернатора Вологодской области. Он будет курировать патриотическое воспитание детей и молодежи, продвижение здорового образа жизни, а также обеспечивать реализацию нового нацпроекта «Молодежь России», сообщил врио губернатора Георгий Филимонов.
«Новым заместителем губернатора Вологодской области назначается доверенное лицо президента Российской Федерации на выборах, прославленный российский спортсмен, олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России, видный общественный деятель Александр Поветкин. Как лидер общественного мнения, лидер среди спортивной молодежи Александр будет отвечать за большой блок вопросов — спорт, здоровый образ жизни и его популяризация, за те вопросы, которые принято считать развитием традиционных патриотических ценностей среди нашей молодежи», — сообщил Филимонов на оперативном совещании областного правительства.
Глава региона отметил, что Поветкин будет курировать общественные организации, которые также занимаются популяризацией здорового образа жизни. Будет отвечать за реализацию проектов, связанных с продвижением Русского Севера и Вологодской области, а также обеспечивать реализацию нового национального проекта «Молодежь России».
«Не подведу», — ответил новый заместитель губернатора.
Поветкин — чемпион Олимпийских игр (2004), чемпион мира (2003), двукратный чемпион Европы (2002, 2004), Заслуженный мастер спорта России и регулярный чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе. После завершения карьеры активно занимается общественной деятельностью, неоднократно был в Донбассе.