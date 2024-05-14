Олимпийского чемпиона Поветкина назначили замгубернатора Вологодской области

«Новым заместителем губернатора Вологодской области назначается доверенное лицо президента Российской Федерации на выборах, прославленный российский спортсмен, олимпийский чемпион, чемпион мира, двукратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России, видный общественный деятель Александр Поветкин. Как лидер общественного мнения, лидер среди спортивной молодежи Александр будет отвечать за большой блок вопросов — спорт, здоровый образ жизни и его популяризация, за те вопросы, которые принято считать развитием традиционных патриотических ценностей среди нашей молодежи», — сообщил Филимонов на оперативном совещании областного правительства.