Уральский полпред поблагодарил Путина за доверие

Владимир Якушев отметил, что в ближайшие годы предстоит много работы. «Прежде всего нужно завершить реализацию действующих нацпроектов. Регионы УрФО демонстрируют по ним хорошие показатели, однако расслабляться и снижать темп нельзя. Далее необходимо сфокусироваться на достижении национальных целей развития до 2030 года, которые поставил перед нами президент России», — сказал новый-старый уральский полпред.