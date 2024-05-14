Уральский полпред поблагодарил Путина за доверие

Владимир Якушев отметил, что в ближайшие годы предстоит много работы. «Прежде всего нужно завершить реализацию действующих нацпроектов. Регионы УрФО демонстрируют по ним хорошие показатели, однако расслабляться и снижать темп нельзя. Далее необходимо сфокусироваться на достижении национальных целей развития до 2030 года, которые поставил перед нами президент России», — сказал новый-старый уральский полпред.
Отдельно Якушев поблагодарил за плодотворную и слаженную работу губернаторов округа, с которыми удалось выстроить эффективную межрегиональную коммуникацию, особенно в ситуации противостояния лесным пожарам и паводкам.
«Свежий яркий пример такой работы — это борьба с паводками в Курганской и Тюменской областях. Все регионы УрФО оперативно пришли на помощь, направили необходимых специалистов и технику, организовали волонтеров. Это позволило противостоять стихии, не допустив жертв и серьезных разрушений. Уверен, что эта взаимовыручка будет усиливаться», — полагает Владимир Якушев.
Отдельной строкой полпред упомянул работу по поддержке участников СВО и членов их семей. «Каждая просьба бойцов или их близких находятся на моем личном контроле, вопросы решаются в приоритетном порядке», — заключил Владимир Якушев.