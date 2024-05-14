Белоусов назвал приоритетные задачи на посту министра обороны

Третьей задачей он назвал комплектование вооруженных сил. «Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах, речь идет о плановых мерах», — сказал кандидат в министры, отметив, что «этот процесс уже запущен — как призыв граждан, так и особенно важно — контрактование». Также, заявил он, нужно будет заниматься вопросами, связанными с военным образованием. Как отметил Белоусов, в этой сфере «есть определенные проблемы», хотя бывший министр обороны Сергей Шойгу с коллегами «провели очень большую работу».