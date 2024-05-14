Белоусов назвал приоритетные задачи на посту министра обороны

По словам Белоусова, «все вопросы первоочередные, других просто нет», но самые насущные связаны с военными действиями, в первую очередь — оснащение действующей группировки, обеспечивание поставок, средств связи, беспилотников, РЭБ.
Еще один приоритет — отработка новых форм ведения боевых действий. Как отметил Белоусов, «противник быстро учится», в том числе применяет новые технологии, и необходимы упреждающие меры.
Третьей задачей он назвал комплектование вооруженных сил. «Я специально хочу подчеркнуть для журналистов, что речь не идет о мобилизации, о каких-то чрезвычайных мерах, речь идет о плановых мерах», — сказал кандидат в министры, отметив, что «этот процесс уже запущен — как призыв граждан, так и особенно важно — контрактование». Также, заявил он, нужно будет заниматься вопросами, связанными с военным образованием. Как отметил Белоусов, в этой сфере «есть определенные проблемы», хотя бывший министр обороны Сергей Шойгу с коллегами «провели очень большую работу».
Среди других приоритетов Белоусов назвал соцзащиту военнослужащих и формирование государственного оборонного заказа на 2025 год. «Бюджетный процесс не спит, Минфин работает, министерство обороны тоже, вопросов очень много, и нам предстоит их все решать планом, но, тем не менее, в ежедневном порядке», — отметил он.