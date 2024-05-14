Белоусов не увидел необходимости в новой мобилизации

Президент России Владимир Путин 14 декабря объявил о широкой кампании по привлечению добровольцев в армию и также исключил необходимость проведения второй мобилизации. По его словам, ежедневно по всей стране контракты заключают 1,5 тыс. человек. К тому моменту набрали 486 тыс. военнослужащих при плане в 412 тыс., уточнял он.