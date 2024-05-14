Парламент Грузии принял закон об иноагентах

ТБИЛИСИ, 14 мая — РИА Новости. Парламент Грузии на пленарном заседании большинством голосов в третьем, окончательном чтении принял законопроект об иноагентах, трансляция заседания прошла на сайте высшего законодательного органа страны.
«Восемьдесят четыре — за, тридцать — против. Закон принят в третьем чтении», — заявил на заседании спикер парламента Шалва Папуашвили.
В апреле правящая партия «Грузинская мечта» повторно внесла в парламент законопроект об иностранных агентах. В проекте под названием «О прозрачности иностранного влияния» вместо термина «агент иностранного влияния» использован термин «организация, проводящая интересы иностранной силы», остальное содержание законопроекта остается прежним. Парламентские процедуры вокруг проекта в течение месяца сопровождались митингами протеста, полиция разгоняла эти акции и задерживала активистов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая неоднократно выражала поддержку демонстрантам, заявляла, что наложит вето на законопроект в случае его утверждения. Однако вето президента носит больше формальный характер, так как для его преодоления парламенту нужно простое большинство голосов.
Законопроект предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы. Согласно проекту, все, кто считается «организацией, проводящей интересы иностранных сил», должны быть зарегистрированы в государственном реестре. В момент регистрации необходимо будет отразить полученные доходы, а также заполнить декларацию. Отказ от регистрации или заполнения декларации будет наказываться штрафом в 25 тысяч лари (около 9,5 тысячи долларов). Оппоненты этого проекта называют его аналогом российского закона из-за введения в законодательство понятия иноагента, хотя закон о регистрации иностранных агентов много лет действует и в США. Противники нововведения утверждают, что фундаментальное отличие между американским и грузинским законом в том, что целью закона США является контроль над деятельностью их врагов, а закон Грузии якобы направлен против друзей страны.
Власти Грузии утверждают, что закон полностью соответствует всем основным правовым принципам и служит единственной цели — ежегодному раскрытию финансов неправительственных организаций и соответствующих СМИ.