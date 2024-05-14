Грузия приняла закон об «иноагентах»: что это значит

«Американская» версия (аналог закона FARA, принятого в США в 1938 году), предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юрлиц с иностранным финансированием, а вообще для всех, в том числе для физических лиц. За неисполнение может быть уголовная ответственность.