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Грузия приняла закон об «иноагентах»: что это значит

АСТАНА, 14 мая — Sputnik. Закон об «иноагентах» принят в Грузии в окончательном третьем чтении.

Источник: Sputnik.kz

За проголосовали 84 депутата, против — 30, пишет Sputnik Грузия.

Обсуждение проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей «Грузинской мечты» и оппозиционных партий, которые выступают против закона.

Возле парламента в очередной раз собрались участники акций, перекрыв проспект Руставели, а также боковой вход в здание.

Что изменится с принятием закона об «иноагентах» в Грузии

Закон «О прозрачности иностранного влияния» предусматривает регистрацию в отдельном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы.

В первый раз принять закон об иноагентах парламент пытался весной 2023 года. Тогда из-за массовых беспорядков правительство вынужденно отозвало проект, отмечает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Правящая партия еще год назад рассматривала два варианта законопроекта: так называемый грузинский и американский — в точности копирующий аналогичный закон в США.

Парламент тогда принял грузинский вариант.

Кстати, он более мягкий:

  • некоммерческие юрлица и СМИ получат статус иноагентов, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа.
  • такие организации обязаны зарегистрироваться в качестве иноагента, а в случае отказа на них наложат штраф.
  • каждый год они обязаны отчитываться о своих расходах.

«Американская» версия (аналог закона FARA, принятого в США в 1938 году), предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юрлиц с иностранным финансированием, а вообще для всех, в том числе для физических лиц. За неисполнение может быть уголовная ответственность.

Оппозиция критиковала изначально предложенный «грузинский» вариант, называя его «российским» (сделанным как в России). Тогда правящая партия внесла «американскую» версию, чтобы показать оппозиции, насколько она жёстче.

Затем в первом чтении приняли более мягкую версию, но критика со стороны Запада и протесты, иногда перераставшие в беспорядки с использованием коктейлей Молотова, всё равно начались. Из-за этого в 2023 году законопроект отозвали.

Сегодня закон все же был принят в третьем, окончательном чтении.

У президента Зурабишвили есть право наложить вето. Тогда понадобится еще одно чтение — вето президента в Грузии преодолевается простым большинством парламента.