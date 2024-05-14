Финразведка сообщила о всплеске сомнительных сделок в сфере ОПК

Кроме того, Росфинмониторинг получил более 3,5 тыс. запросов в отношении около 30 тыс. физлиц в связи с коррупционными проявлениями, из них более 30% связаны непосредственно с хищением бюджетных средств. Материалы РФМ «способствовали возбуждению более 430 уголовных дел, в том числе 39 по статьям 174 и 174.1 УК (легализация преступных доходов)», в суд направлено более 170 дел, вынесено более 120 обвинительных приговоров.