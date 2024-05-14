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Министр здравоохранения Калининградской области ушел в отставку

Александр Кравченко уволился по собственному желанию.

Источник: Правительство Калининградской области

Министр здравоохранения Калининградской области написал заявление об увольнении по собственному желанию. Информацию об этом подтвердил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

Министром здравоохранения региона Александр Кравченко был назначен осенью 2017 года.

До этого, с августа 2016 года, Александр Кравченко являлся главным врачом онкологического центра Калининградской области. С марта 2017 года временно исполнял обязанности министра здравоохранения Калининградской области.

Сейчас обязанности министра будет исполнять главный врач областной больницы Константин Локтионов.