Бортников сообщил, что российские пограничники остаются в Армении

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время переговоров согласовали прекращение деятельности российских пограничников в ряде областей Армении. Как сообщил глава фракции армянского парламента «Гражданский договор» Айк Конджирян, российские пограничные и военные пункты, дислоцированные после конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году в Тавушской, Сюникской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской и Араратской областях, прекратят свою деятельность и оставят эти посты. Кроме того, по его словам, решение о прекращении деятельности российских пограничников в аэропорту Звартноц также было одобрено на высшем уровне.