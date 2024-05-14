Бортников сообщил, что российские пограничники остаются в Армении

«Наше присутствие в лице пограничников в Армении остается», — сказал он в Совете Федерации. Он уточнил, что российские пограничники будут охранять границу Армении с Турцией и Ираном.
Бортников сообщил, что Ереван попросил вывести временные оперативные группы пограничников РФ с линии разграничения, такое решение принято. Также по просьбе армянской стороны будет закрыт пограничный пункт в ереванском аэропорту Звартноц.
На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время переговоров согласовали прекращение деятельности российских пограничников в ряде областей Армении. Как сообщил глава фракции армянского парламента «Гражданский договор» Айк Конджирян, российские пограничные и военные пункты, дислоцированные после конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году в Тавушской, Сюникской, Вайоцдзорской, Гегаркуникской и Араратской областях, прекратят свою деятельность и оставят эти посты. Кроме того, по его словам, решение о прекращении деятельности российских пограничников в аэропорту Звартноц также было одобрено на высшем уровне.
В 1992 году было заключено соглашение между Российской Федерацией и Арменией об оказании содействия в обеспечении пограничной безопасности по просьбе Армении. В соответствии с этим решением тогда было создано пограничное управление, которому было делегировано право обеспечивать пограничную безопасность на двух участках.