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Михаил Морозов покинет должность главы нижегородского минэнерго

Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Михаил Морозов покинет пост из-за перехода на другую работу. 15 мая у него будет последний рабочий день в правительстве, сообщили в пресс-службе губернатора.

Источник: Коммерсантъ

Господин Морозов станет руководителем ООО «Газпром межрегион газ Нижний Новгород», сообщило ИА «Нижний сейчас» со ссылкой на свой источник в кремле.

Михаил Морозов с отличием окончил Ивановский энергетический университет по специальности «Автоматическое управление энергетическими системами» и Нижегородский госуниверситет по специальности «Экономика и управление на предприятии». В разные годы работал на Горьковском автозаводе и на тепловых электростанциях. В правительство региона пришел в 2011 году. В 2016 году стал замминистра энергетики и ЖКХ региона, возглавил ведомство в конце ноября 2020 года.