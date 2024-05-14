Михаил Морозов покинет должность главы нижегородского минэнерго

Михаил Морозов с отличием окончил Ивановский энергетический университет по специальности «Автоматическое управление энергетическими системами» и Нижегородский госуниверситет по специальности «Экономика и управление на предприятии». В разные годы работал на Горьковском автозаводе и на тепловых электростанциях. В правительство региона пришел в 2011 году. В 2016 году стал замминистра энергетики и ЖКХ региона, возглавил ведомство в конце ноября 2020 года.