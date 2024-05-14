Лондон разрешил Украине бить по Крыму британским оружием

«Мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который мы считаем неотъемлемой частью Украины», — заявил Шаппс на конференции в Лондоне, трансляцию которой вел телеканал Sky News.
При этом министр заявил, что разрешение на применение британского оружия дано «только в полном соответствии с международным гуманитарным правом».
Ранее агентство Reuters опубликовало интервью с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном, в котором он в том числе заявил о якобы праве Украины применять предоставленное Лондоном оружие для ударов по целям внутри России.
Впоследствии Reuters отозвало эту публикацию. В агентстве заявили, что «ожидается пересмотр определенных деталей в тексте», а обновленная версия «будет опубликована позднее в надлежащее время».
Кремль рассматривает заявление Кэмерона как прямую эскалацию напряженности, заявлял ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.