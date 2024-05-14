Нарышкин не исключил возможность крупномасштабного военного конфликта

«По имеющимся в службе разведданным, некоторая часть политиков-евроатлантистов считает возможным, для того, чтобы удержать свою гегемонию, развязать крупномасштабный военный конфликт», — сказал Нарышкин в ходе пленарного заседания Совета Федерации.
По его словам, есть «веские основания» считать, что такое действительно может произойти, если западный блок посчитает это выгодным для себя и «в достаточной степени безопасным».
«Хотелось бы сказать, что в мире существуют по-настоящему ответственные и мировые, и региональные игроки, которые, объединившись, в состоянии обеспечить невозможность развязывания такого конфликта… в том числе и с использованием ядерного оружия. Служба внешней разведки России вместе с партнерскими спецслужбами очень внимательно следит за развитием ситуации в этой сфере», — заявил Нарышкин.