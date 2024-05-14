Глава государства поручил увеличить логистический потенциал АО «Казпочта»

Она также доложила, что за последний год объем посылок увеличился на 35%, вдвое возросла скорость доставки посылок внутри страны. Проинформировала о том, что АО «Казпочта» установила партнерские отношения с YTO Express Group — компания намерена открыть высокотехнологичный склад класса «А» в Алматы площадью около 40 000 квадратных метров. Объект должен стать ключевым транзитным узлом на евразийском пространстве, повысив транзитный потенциал Казахстана на маршрутах из Китая в ЕС, ЕАЭС и Центральную Азию.