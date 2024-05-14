Белоусов охарактеризовал Минобороны при Шойгу

«Под руководством Сергея Кужугетовича Шойгу создана современная система Вооруженных сил, которая успешно достигает намеченных целей. Это огромное подспорье для выполнения поставленных президентом задач», — заявил Андрей Белоусов, отвечая на вопросы сенаторов в Совете федерации.
Андрей Белоусов рассказал, что за время работы в Минэкономики, аппарате правительства и помощником президента он смог накопить «большой опыт в части системной организации работы разных ведомств». «Сложились хорошие отношения со всеми членами правительства, в том числе многолетние рабочие и дружеские отношения с первым вице-премьером Денисом Валентиновичем Мантуровым. Считаю, что этот фактор тоже будет работать на результат», — добавил он. Кандидат на пост главы Минобороны также отметил, что «все, что есть в стране эффективного, передового» — должно работать на решение задач вооруженных сил.
12 мая Владимир Путин представил Совету федерации кандидатуру бывшего вице-премьера Андрея Белоусова на пост министра обороны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возглавить Минобороны должен человек, который «открыт для инноваций и оперативного внедренчества». Бывший глава ведомства Сергей Шойгу был назначен секретарем Совета безопасности. В Кремле это понижением не считают.