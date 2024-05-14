Белоусов охарактеризовал Минобороны при Шойгу

Андрей Белоусов рассказал, что за время работы в Минэкономики, аппарате правительства и помощником президента он смог накопить «большой опыт в части системной организации работы разных ведомств». «Сложились хорошие отношения со всеми членами правительства, в том числе многолетние рабочие и дружеские отношения с первым вице-премьером Денисом Валентиновичем Мантуровым. Считаю, что этот фактор тоже будет работать на результат», — добавил он. Кандидат на пост главы Минобороны также отметил, что «все, что есть в стране эффективного, передового» — должно работать на решение задач вооруженных сил.