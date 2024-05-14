Колокольцев рассказал про острый дефицит кадров в полиции Свердловской области

Экс-министр МВД России Владимир Колокольцев, чью кандидатуру президент Владимир Путин вновь предложил утвердить на высокий пост, заявил во время выступления в Совете Федерации РФ об остром дефиците кадров в ведомстве. В качестве примера Колокольцев привел ситуацию в Свердловской области.