Колокольцев рассказал про острый дефицит кадров в полиции Свердловской области

Экс-министр МВД России Владимир Колокольцев, чью кандидатуру президент Владимир Путин вновь предложил утвердить на высокий пост, заявил во время выступления в Совете Федерации РФ об остром дефиците кадров в ведомстве. В качестве примера Колокольцев привел ситуацию в Свердловской области.
— В частности, в Свердловской области некомплект сотрудников патрульно-постовой службы составляет 88%, в уголовном розыске — 62%, — рассказал Владимир Колокольцев во время выступления.
По его словам, некомплект связан с низкой заработной платой полицейских.