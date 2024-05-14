Губернатор Петербурга рассказал о строительстве метро до «Экспофорума» и Пушкина

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что новый участок Кировско-Выборгской линии метро пройдет через аэропорт Пулково и конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Ветка будет проложена до еще не построенной Технологической долины с кампусами СПбГУ и Университета ИТМО и новым жилым кварталом Пушкинского района. О планах строительства метрополитена градоначальник напомнил в ходе отчета о работе правительства за 2019−2024 годы на выездном заседании петербургского парламента в БКЗ «Октябрьский».