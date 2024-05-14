Губернатор Петербурга рассказал о строительстве метро до «Экспофорума» и Пушкина

Господин Беглов также отметил, что в планах Петербурга строить метро в Кудрово совместно с Ленинградской областью. «Мы будем продолжать строить метро в Кудрово. Знаете, в ближайшее время начнем разрабатывать планы», — доложил губернатор.
Кроме того, в планах города обновить состав поездов петербургской подземки. До 2031 году, по словам градоначальника, будет закуплено 950 новых вагонов.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что правительство Петербурга намерено до конца текущего года согласовать проект планировки территории (ППТ) участка Красносельско-Калининской линии метрополитена, которая включает станцию «Лиговский проспект-2».