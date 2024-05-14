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Губернатор Петербурга рассказал о строительстве метро до «Экспофорума» и Пушкина

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что новый участок Кировско-Выборгской линии метро пройдет через аэропорт Пулково и конгрессно-выставочный центр «Экспофорум». Ветка будет проложена до еще не построенной Технологической долины с кампусами СПбГУ и Университета ИТМО и новым жилым кварталом Пушкинского района. О планах строительства метрополитена градоначальник напомнил в ходе отчета о работе правительства за 2019−2024 годы на выездном заседании петербургского парламента в БКЗ «Октябрьский».

Источник: Коммерсантъ

Господин Беглов также отметил, что в планах Петербурга строить метро в Кудрово совместно с Ленинградской областью. «Мы будем продолжать строить метро в Кудрово. Знаете, в ближайшее время начнем разрабатывать планы», — доложил губернатор.

Кроме того, в планах города обновить состав поездов петербургской подземки. До 2031 году, по словам градоначальника, будет закуплено 950 новых вагонов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что правительство Петербурга намерено до конца текущего года согласовать проект планировки территории (ППТ) участка Красносельско-Калининской линии метрополитена, которая включает станцию «Лиговский проспект-2».

строительство
метро