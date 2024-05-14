Протестующие у парламента Грузии сломали заграждения

Документ нацелен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы», — такими могут быть признаны некоммерческие организации и СМИ, если более 20% их финансирования идет из-за рубежа. Иностранная держава здесь — это либо иностранное госучреждение; либо физлицо, которое не является гражданином Грузии; либо юрлицо, созданное не на основании грузинского законодательства. Организации, которых касается проект, должны зарегистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра, которое находится в ведении Министерства юстиции. Неисполнение закона чревато штрафом от 10 тыс. до 25 тыс. лари (от $3,7 тыс. до $9,4 тыс.).