Депутаты парламента Молдавии на заседании 26 апреля одобрили во втором и окончательном чтении законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. Президент Майя Санду в понедельник одобрила этот закон.
«Ради получения дополнительных возможностей для фальсификации результатов выборов Санду готова растоптать все европейское и демократическое. Такое поведение тем более коварно, если учесть, что ее единственное предвыборное обещание — это “европейская интеграция”, — написал Кику.
При этом экс-премьер полагает, что Санду — всего лишь инструмент иностранцев для захвата республики. Он уверен, что европейцев не беспокоит нарушение европейских правил и стандартов в Молдавии, поскольку это позволяет иностранцам получать прибыль. «Мы, молдаване, несем ответственность за выбор, который сделаем осенью, а не они. Они сделают все возможное, чтобы сохранить Санду у власти, но все зависит от нас! Вот о чем этот пост, об ответственности, которую несем мы, а не иностранцы», — добавил Кику.
Согласно новому закону, Центризбирком Молдавии будет учитывать несколько критериев, чтобы определить, жителям какой страны можно разрешить голосовать по почте. Из одной страны должно быть подано минимум 30 заявок, в стране должна быть качественная и надежная почтовая служба. Также государство, в которой проживают молдавские избиратели, должно поддерживать дипломатические отношения с Молдавией, соблюдать международные стандарты проведения выборов и не находиться в военном конфликте.
Ранее Санду заявляла, что в этом году Молдавия реализует пробный проект, в перспективе критерии для голосования по почте за границей будут расширены.
Президент Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента этой осенью.