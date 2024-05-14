Экс-премьер Молдавии обвинил власти в намерении фальсифицировать выборы

При этом экс-премьер полагает, что Санду — всего лишь инструмент иностранцев для захвата республики. Он уверен, что европейцев не беспокоит нарушение европейских правил и стандартов в Молдавии, поскольку это позволяет иностранцам получать прибыль. «Мы, молдаване, несем ответственность за выбор, который сделаем осенью, а не они. Они сделают все возможное, чтобы сохранить Санду у власти, но все зависит от нас! Вот о чем этот пост, об ответственности, которую несем мы, а не иностранцы», — добавил Кику.